За 5 лет войны в сирийских тюрьмах погибли более 60 тысяч человек - правозащитники

Об этом сообщает оппозиционный Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR) по результатам анализа данных сирийской армии и спецслужб, передает Deutsche Welle. Помимо этих источников, SOHR самостоятельно выявил более 14 тыс. 450 смертельных случаев.

Читайте такжеВ Ираке ИГИЛ потеряло почти половину захваченных территорий - ПентагонПо данным, собранным организацией, причиной смерти в тюрьмах являются пытки, голод, нехватка медикаментов, плохие условия содержания.

В феврале ООН опубликовала доклад, в котором обвинила режим Асада в регулярном применении насилия по отношению к заключенным. Вместе с тем в документе отмечается, что некоторые оппозиционные группировки также пытают и убивают сирийских военных, захваченных в плен.