За 5 лет войны в сирийских тюрьмах погибли более 60 тысяч человек - правозащитники
В сирийских тюрьмах, находящихся под контролем режима президента Башара Асада, с марта 2011 года погибли не менее 60 тыс. человек, причем как минимум 110 из них - младше 18 лет.
Об этом сообщает оппозиционный Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR) по результатам анализа данных сирийской армии и спецслужб, передает Deutsche Welle. Помимо этих источников, SOHR самостоятельно выявил более 14 тыс. 450 смертельных случаев.
Читайте такжеВ Ираке ИГИЛ потеряло почти половину захваченных территорий - ПентагонПо данным, собранным организацией, причиной смерти в тюрьмах являются пытки, голод, нехватка медикаментов, плохие условия содержания.
В феврале ООН опубликовала доклад, в котором обвинила режим Асада в регулярном применении насилия по отношению к заключенным. Вместе с тем в документе отмечается, что некоторые оппозиционные группировки также пытают и убивают сирийских военных, захваченных в плен.