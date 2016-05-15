Армия Асада отбила у ИГИЛ захваченный госпиталь в Дей Эз-Зоре - Reuters

Сирийские правительственные войска отбили госпиталь на окраине города Дей Эз-Зор, который вчера захватили боевики ИГ. Об этом со ссылкой на представителей Сирийской обсерватории по правам человека и провластные СМИ Сирии пишет Reuters.

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По информации правозащитников, в ходе боев от рук террористов ИГ погибли не менее 35 военнослужащих из армии Асада. Были захвачены несколько врачей госпиталя.

Кроме того, были уничтожены как минимум 24 боевика ИГИЛ.

Близкое к террористам ИГ новостное агентство заявило о 80 погибших бойцах армии Асада и захвате трех заложников.

Как сообщалось, в субботу боевики террористической группировки "Исламское государство" напали на больницу в Дей Эз-Зоре и захватили территорию на окраине осажденного восточно-сирийского города, который находится неподалеку от границы с Ираком. Они заявили о о штурме подконтрольного правительственным силам госпиталя, взятии под контроль КПП, пожарного депо и университета.

Также сообщалось, что боевики захватили территорию, на которой размещены нефтяные месторождения Аль-Тайям, находящиеся в непосредственной близости к военному аэродрому на южной окраине города.

Как известно, ИГИЛ контролирует большую часть провинции Дей Эз-Зор, а с марта прошлого года держит в осаде одноименный город, который сейчас контролирует Асад.

Провинция Дей Эз-Зор связывает "столицу" боевиков Ракку с подконтрольными ИГ территориями Ирака.