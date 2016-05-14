Stratfor опубликовало спутниковое фото "Бука", из которого могли сбить MH17

Снимок, сделанный коммерческим спутником примерно за пять часов до сбития того дня над Донбассом «Боинга» «Малайзийских авиалиний», обнаружили партнеры агентства из компании AllSource Analysis, передает Радио Свобода.

Агентство обращает внимание, что новая находка хорошо укладывается в имеющийся массив данных о передвижении этого «Бука» от российской границы до Донецка и далее до города Снежного на оккупированных территориях, откуда, по данным расследования, была запущена ракета «Бука», которая сбила самолет.

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В агентстве отметили, что снимок, который оно обнародовало, сам по себе не доказывает, что самолет сбили именно из этого «Бука», но далее он подтверждает общий ход событий, установленный благодаря коллективному анализу открытой информации.

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Ранее УНИАН сообщал, что в сети появилось видео, которое спустя почти два года после трагической авиакатастрофы малайзийского MH17 "устраняет все сомнения в виновности России в этой трагедии, что могли остаться".