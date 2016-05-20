Боевики ИГ казнили 25 человек в азотной кислоте - СМИ
09:08, 20 мая 2016Мир
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Боевики "ИГ" казнили 25 человек в иракском Мосуле, поместив их в емкость с азотной кислотой.
REUTERS
Об этом сообщает The Daily Mail по информации местных изданий и очевидцев.
Сообщается, что мужчин обвинили в шпионстве и работе на иракские спецслужбы.
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Их связали веревкой и держали в большом резервуаре с азотной кислотой, пока те не погибли.
Как сообщал УНИАН, ранее в Мосуле боевики террористической группировки "Исламское государство" казнили 250 женщин за отказ стать секс-рабынями.
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