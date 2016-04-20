СМИ: В Ираке боевики ИГИЛ казнили 250 женщин

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Ahlul Bayt со ссылкой на представителя Иракского Курдистана Саида Мамузини.

По его данным, женщин и девочек принуждали вступить в так называемые временные браки с исламистами. Тех, кто отказался участвовать в "секс-джихаде", казнили, иногда вместе с семьями.

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Другой представитель курдской автономии Гхаяс Сурчи говорит, что женщинам в Мосуле запрещено выходить из дома в одиночку, появляться в общественных местах с открытым лицом и непокрытой головой, а также самостоятельно выбирать себе супругов.

При этом есть специальные люди, которые зарабатывают большие деньги, организовывая встречи между мужчинами и женщинами.

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Мосул находится под контролем ИГИЛ с 2014 года.

Ранее в Сирии боевики ИГИЛ казнили 175 заложников, похищенных вблизи Дамаска.