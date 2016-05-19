Истребители НАТО перехватили у границы с Латвией самолет-разведчик ВС России
15:21, 19 мая 2016Мир
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Истребители НАТО, которые патрулируют небо над Балтикой, перехватили российский военный самолет-разведчик Ил-20.
Истребители НАТО перехватили российский самолет над Балтикой / wikimedia.org
Об этом Национальные вооруженные силы Латвии сообщили в Twitter.
"Истребители воздушной полиции 19 мая поднимались на перехват над Балтийским морем неподалеку от границы Латвии самолета Ил-20, принадлежащего вооруженным силам РФ", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, британские истребители в четверг, 12 мая, поднялись с эстонской базы Эмари для перехвата трех военных самолетов РФ. Три самолета – Ан-26, Ан-12 и Ил-76 – были перехвачены, поскольку летели с выключенными передатчиками и не реагировали на обращения британских пилотов.
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