Истребители НАТО перехватили у границы с Латвией самолет-разведчик ВС России

Об этом Национальные вооруженные силы Латвии сообщили в Twitter.

"Истребители воздушной полиции 19 мая поднимались на перехват над Балтийским морем неподалеку от границы Латвии самолета Ил-20, принадлежащего вооруженным силам РФ", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, британские истребители в четверг, 12 мая, поднялись с эстонской базы Эмари для перехвата трех военных самолетов РФ. Три самолета – Ан-26, Ан-12 и Ил-76 – были перехвачены, поскольку летели с выключенными передатчиками и не реагировали на обращения британских пилотов.