Британские истребители перехватили над Балтикой российские военные самолеты (фото)
01:49, 13 мая 2016Мир
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Британские истребители, которые меньше чем три недели назад выполняющих миссию по патрулированию воздушного пространства над Балтикой, в четверг поднялись с эстонской базы Эмари для перехвата трех военных самолетов РФ.
Над Балтикой перехвачены российские военные самолеты / фото: Crown Copyright / gov.ru
Об этом говорится на сайте Минобороны Британии, передает Европейская правда.
Три самолета – Ан-26, Ан-12 и Ил-76 – были перехвачены, поскольку летели с выключенными передатчиками и не реагировали на обращения британских пилотов.
Самолеты летели с выключенными передатчиками / фото: Crown Copyright / gov.ru
"Это еще один пример, каким важным является вклад Британии в миссию воздушной полиции над Балтикой. Мы смогли четко ответить на этот акт российской агрессии – демонстрацией нашей приверженности коллективной безопасности НАТО", - сказал министр обороны Британии Майкл Фэллон.
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Напомним, что четыре британских истребителя Typhoon прибыли в страны Балтии в конце апреля.
фото: Crown Copyright / gov.ru
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