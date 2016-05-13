Британские истребители перехватили над Балтикой российские военные самолеты (фото)

Об этом говорится на сайте Минобороны Британии, передает Европейская правда.

Три самолета – Ан-26, Ан-12 и Ил-76 – были перехвачены, поскольку летели с выключенными передатчиками и не реагировали на обращения британских пилотов.

"Это еще один пример, каким важным является вклад Британии в миссию воздушной полиции над Балтикой. Мы смогли четко ответить на этот акт российской агрессии – демонстрацией нашей приверженности коллективной безопасности НАТО", - сказал министр обороны Британии Майкл Фэллон.

Читайте такжеИстребители НАТО пять раз за неделю поднимались для перехвата российских самолетов

Напомним, что четыре британских истребителя Typhoon прибыли в страны Балтии в конце апреля.