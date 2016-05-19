СМИ рассказали подробности захвата заложников в московском банке

Позже эту информацию официально подтвердило ГУ МВД по Москве, пишет РБК.

«В ходе спецоперации бойцы СОБР застрелили взявшего в заложники сотрудников банка мужчину», — рассказала начальник пресс-службы московской полиции Софья Хотина. По ее словам, при спецоперации никто из сотрудников и посетителей банка не пострадал. Эту информацию подтвердили РБК в пресс-службе банка. «Пострадавших среди клиентов и сотрудников нет благодаря совместным действиям ГУВД города Москвы и службы безопасности банка. Все сотрудники, которые удерживались в заложниках, освобождены», - заявили в пресс-службе банка.

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Переговоры с мужчиной, который захватил в отделении банка шесть человек, продолжались около двух часов. Полиции сначала удалось освободить пятерых человек, в помещении банка вместе с захватчиком осталась только кассир. Как уточняли в МВД, она забаррикадировалась в бронированной комнате и находилась в безопасности.

По словам источника РИА Новости, у налетчика был при себе предмет, похожий на пистолет, а также предмет, похожий на взрывчатку. По словам источника ТАСС, из-под одежды у убитого в здании банка торчат провода.

Источник РБК рассказал, что сотрудник спецназа, застреливший нападавшего, зашел в банк под видом переговорщика, он стрелял из пистолета.

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Как заявил представитель ГУ МВД по Москве, мужчина, захвативший банк на востоке Москве, был застрелен сотрудником спецназа, после попытки привести в действие самодельное взрывное устройство, передает РБК.

«Налетчик был ликвидирован при попытке привести в действие СВУ во избежание жертв», — рассказала начальник пресс-службы московской полиции Софья Хотина. По ее словам, после захвата банка, напавший требовал передать ему 4 миллиона 700 тысяч рублей и 13 тысяч евро.

Источники РБК в правоохранительных органах рассказали, что при нападавшем был муляж, но захватчик угрожал привести его в действие, как если бы это было настоящее взрывное устройство. Именно поэтому было принято решение стрелять на поражение, поскольку офис банка находился в пятиэтажном жилом доме, жителей которого эвакуировали после сообщения о нападении на банк.

По информации ГУ МВД по Москве, сообщение о нападении на банк поступило в 20:37 по местному времени. «Примерно в 20:37 поступило сообщение о том, что в отделение банка, расположенного на Первомайской улице, вошел неизвестный в маске и, угрожая сотрудникам предметом, похожим на пистолет, не выпустил их из помещения», — сообщили тогда в пресс-службе ведомства. Сотрудники успели нажать «тревожную кнопку», после чего мужчина забаррикадировался с ними в офисе.