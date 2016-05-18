Вооруженный мужчина захватил заложников в московском банке
22:00, 18 мая 2016Мир
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Вооруженный налет на банк совершен на востоке Москвы, в заложники захвачены сотрудники банка.
Неизвестный с оружием захватил отделение банка и заперся внутри, захватив заложников / topwar.ru
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы РФ.
"Неизвестный с оружием захватил отделение банка, заперся внутри. Требования его пока неизвестны. На место выдвинулся спецназ полиции", — сообщил источник.
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По его словам, инцидент произошел в офисе ПАО "Московский кредитный банк" (МКБ) по адресу: Первомайская улица, дом 5. В помещении банка могут находиться около пяти человек и, предварительно, один преступник, отметил собеседник агентства.
Столичная полиция данную информацию пока не комментирует.
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