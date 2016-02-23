Российский оппозиционер рассказал о частной армии Кадырова

Об этом говорится в докладе, подготовленным Ильей Яшиным к годовщине убийства Бориса Немцова. 23 февраля Яшин презентует свой доклад широкой публике, а накануне The New Times опубликовал один из разделов доклада - «Частная армия», посвященный силовым структурам Чечни.

Отмечается, что общая численность вооруженных «кадыровцев», по оценкам экспертов, приближается к 30 тыс. человек. Значительная часть из них формально являются сотрудниками МВД РФ либо служащими Внутренних войск России. Фактически же действующие на территории Чечни вооруженные формирования не зависят от федеральных органов власти и лояльны лишь президенту Чечни.

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Батальоны Кадырова остаются единственными в стране воинскими формированиями, укомплектованными по национальному признаку. Личная лояльность боевиков Кадырову обусловлена в первую очередь биографией многих из них. Ядро силовых структур Чечни — это бывшие сепаратисты, которые были амнистированы по решению главы республики. Он же предоставил им возможность снова взять в руки оружие, но уже под своим контролем. Таким образом, воевавшие с российской армией боевики обязаны Кадырову не только своими местом и зарплатой, но также свободой и жизнью.

Свою преданность Кадырову чеченские силовики нередко демонстрируют специфическими деталями форменной одежды: например, кепками и нашивками с инициалами КРА — Кадыров Рамзан Ахматович. Автомобильные номера с буквами КРА в Чечне тоже почти всегда свидетельствуют о принадлежности владельца машины к силовым или административным структурам республики.

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Значительное внимание Кадыров уделяет и подготовке новых кадров для своей армии, причем рекрутируют новых боевиков в Чечне с самого юного возраста.

Так, на территории республики действует проект «Молодая крепость», по сути, представляющий собой лагерь подготовки малолетних боевиков. В казармах живут и тренируются подростки из неблагополучных семей, которых обучают драться и убивать.

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В докладе сообщается, что созданная в Чечне региональная армия является, возможно, наиболее боеспособной военной группировкой в современной России. Особую роль в ее структуре играет «кадыровский спецназ». Подготовкой его бойцов занимается опытный офицер российских спецслужб Даниил Мартынов. В 2013 году после ухода из спецподразделения «Альфа» он был назначен помощником главы Чечни.

Бывшие коллеги Мартынова называют его переход на новую работу предательством. Они всерьез опасаются, что подготовленные российским офицером боевики снова направят оружие против российских же солдат, как это было в 1990-е и начале 2000-х годов.

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Работа Мартынова тем временем приносит плоды, и «чеченский спецназ» вышел на новый профессиональный уровень, говорится в докладе. Так, в апреле 2015 года бойцы из Чечни одержали победу на чемпионате мира среди спецподразделений, который проходил в Иордании. В соревнованиях принимали участие 43 команды практически со всего мира.

Отмечается, что кадыровские боевики демонстрируют свои навыки не только на международных соревнованиях, но и в реальных боевых условиях. Например, во время вооруженного конфликта на территории Донбасса против украинских военных действовали целые отряды боевиков из Чечни.