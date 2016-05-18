Прервет паузу: Путин впервые за полгода поедет в ЕС

Это будет его первый с ноября прошлого года визит в Евросоюз, передает РБК со ссылкой на слова чиновников, знакомых с ходом подготовки поездки.

В Афины Путин прибудет 27 мая, визит продлится два дня, уточнил один из них.

О подготовке этой поездки официальные лица России и Греции говорят с весны.

Отмечается, что визит Путина в Грецию прервет длинную паузу в его поездках в западные страны. Последний раз в страны Европейского союза, в который входит Греция, Путин приезжал 30 ноября прошлого года, когда он принял участие в конференции ООН по климату в Париже.

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Новых визитов Путина в страны ЕС в этом полугодии не планируется, сказали два собеседника, близких к МИД и администрации президента РФ. Один из них уточнил, что кто-то из европейских лидеров может посетить в июне Петербургский международный экономический форум, в котором поучаствует Путин.​