Финляндия ужесточает миграционное законодательство

В частности, Афганистан, Ирак и Сомали признаны безопасными странами, соответственно, люди, приехавшие оттуда в Финляндию, практически не будут иметь шансов получить убежище, передает Би-би-си.

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Раньше безопасными считались лишь некоторые из районов в этих странах.

Кроме того, беженцам будет позволено остаться только, если они смогут доказать, что в родной стране существовала непосредственная угроза их жизни. На рассмотрении иммиграционной службы Финляндии сейчас находится около 20 тыс. прошений о предоставлении убежища.

В 2014 году в Финляндию приехали 3600 беженцев, по итогам прошлого года их число превысило 32 тыс.

По словам актрисы и посланника ООН по делам беженцев Анджелины Джоли Питт, традиционная система предоставления помощи беженцам исчерпала себя. В мире на май 2016 года насчитывается 60 млн беженцев, что является наивысшим показателем за 70 лет, сказала она.