В Швеции неизвестные вылили зажигательную смесь в окно приюта для мигрантов

Несмотря на усиленные меры безопасности, предпринимаемые правоохранительными органами, в Швеции продолжаются поджоги центров для размещения мигрантов, передает ТАСС.

Утром 29 октября неизвестные вылили зажигательную жидкость в окно приюта для детей-беженцев, прибывших в королевство без сопровождения родителей, в местечке Чёрнарп коммуны Хёёр в южной провинции Сконе.

"Персонал проснулся от звука противопожарной сигнализации. Они смогли самостоятельно погасить огонь огнетушителями до его распространения", - рассказывает представитель местной полиции Ханс Нильссон. Полиция начала расследование по данному инциденту, но пока никто не задержан.

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С начала октября в королевстве зарегистрировано 14 поджогов или попыток поджогов жилья мигрантов. Миграционное управление и социальные службы, занимающиеся приемом подростков-переселенцев, приняли решение содержать в тайне адреса центров приема беженцев. Полиция объявила, что еще больше усилит охрану центров мигрантов: на помощь пешеходным патрулям придут вертолеты с тепловизорами.

"Я очень обеспокоен тем, что до сих пор по делу о поджогах никто не задержан. Но это не означает, что у нас нет подозрений в отношении возможных злоумышленников", - отметил глава полицейского управления Дан Элиассон в интервью телеканалу СВТ.

Согласно опубликованному 22 октября прогнозу управления, 9,8-миллионная Швеция в 2015-2016 гг может принять до 360 тыс. мигрантов. Это самый высокий показатель на душу населения в ЕС.