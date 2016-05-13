"Анаконда" разжала челюсти": Навального задержали и проверили на причастность к ИГИЛ
Оппозиционного политика из РФ Алексея Навального и еще нескольких сотрудников Фонда борьбы с коррупцией задержала полиция в Краснодарском крае.
Об этом он сообщил в Twitter.
"Интересная жизнь. Меня и нескольких сотрудников ФБК задержала полиция в Краснодарском крае. Остановили автобус, чего хотят - непонятно", - написал Навальный сразу после задержания.
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Впоследствии он предположил, что к задержанию может быть причастен генпрокурор России Юрий Чайка.
"Операция краснодарской полиции, в рамках которой меня задержали со всей семьей, называется "Анаконда". Не шучу", - сообщил Навальный.
Навальный также написал, что его проверяют на причастность к террористам ИГИЛ.
"Всем вернули паспорта и отпустили. "Анаконда" разжала челюсти. Правда, сказали, что за следующий пост ДПС не отвечают", - позже написал Навальный.
Как сообщал УНИАН, ранее неизвестные облили Навального химической жидкостью.