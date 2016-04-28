Неизвестные облили Навального химической жидкостью: оппозиционер назвал акцию скоординированной

Об этом сообщил сам Навальный на своем сайте.

«Оказывается, я сегодня в хорошую компанию попал. Подошел к дверям офиса - снова два ушлепка. Один плеснул какой-то едкой синей химической жидкостью. Хорошо, что в глаза не попал. И бежать», - говорится в сообщении.

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«Ну я по своей традиции немного побегал за ним по стоянке (со стороны, думаю, выглядело как шоу Бенни Хилла), потом плюнул и поехал домой переодеваться. Рубашку пришлось выкинуть, сейчас борюсь за рюкзак и куртку, но, скорее всего, проиграю. Захожу в интернет - похожая фигня с писателем Людмилой Улицкой, только ублюдки облили ее зеленкой прямо на школьном конкурсе, попав и в детей», - добавил российский оппозиционер.

Навальный считает, что эта акция скоординированная.

"Веселого, кстати, мало. Это все закончится плесканием кислотой в лицо при явной поддержке полиции и спецслужб. Попустительством это уже не назовешь. Ясно ведь, кто поставляет информацию о том, кто куда едет и когда приедет", - отметил он.