СМИ назвали вероятную причину крушения военного самолета под Дамаском

"Потерпел крушение МиГ-23 в Восточной Гуте (пригород Дамаска), в районе Вдувейр аль-Касаб. Самолет разбился сегодня утром практически сразу после взлета с военного аэродрома Дмейр", — об этом рассказал представитель сирийского ополчения, сообщает РИА Новости.

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"Вероятнее всего, МиГ-23 разбился в результате технической неполадки. Самолет упал приблизительно рядом с населенными пунктами Тель-Дакуа и Бир-аль-Касаб. Хочу отметить, что в Тель-Дакуа находится ИГ", — добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Сирии к юго-западу от Дамаска разбился военный самолет. Судьба пилота также остается неизвестной.