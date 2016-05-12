В Алеппо после перемирия возобновились бои между оппозицией и войсками Асада – СМИ

Об этом, как передает "ЕвроПравда", сообщает Reuters со ссылкой на Центр по мониторингу за соблюдением прав человека в Сирии.

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По информации агентства, правительственные войска возобновили атаки на повстанцев на севере Алеппо после окончания срока действия ранее провозглашенного режима перемирия.

Боевые действия сосредоточены вокруг удерживаемого повстанцами района Хандарат. Этот район является важным для повстанцев, потому что он находится недалеко от последнего пути, что ведет на ту часть города Алеппо, которую контролируют повстанцы.

Сообщается о том, что правительственные войска применили авиацию для атаки на Хандарат а также на единственную дорогу, которая ведет к удерживаемых повстанцами районов города.

Источники среди повстанцев указывают, что сначала правительственные войска оттеснить оппозиционеров, однако затем отряды оппозиции восстановили контроль над территорией.

В настоящее время в штабе сирийских правительственных войск ситуацию не комментируют.

Ранее сообщалось, что начиная со вторника режим прекращения огня в сирийскомгороде Алеппо был продлен на трое суток.