Спецслужбы США проверят работу метро Нью-Йорка в случае биологической атаки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABC.

Отмечается, что власти обратили внимание на потенциальную угрозу распространения по одной из крупнейших транспортных артерий страны распыленного рицина или спор сибирской язвы.

Сообщается, что на платформах трех станций (Grand Central, Times Square и Penn Station) продолжат распылять газ, а более чем на 55 станциях газоанализаторы будут регистрировать его концентрацию.

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Анализ результатов позволит определить скорость распространения ядовитых веществ, исходя из этого будет разработана дополнительная система защиты населения.