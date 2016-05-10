Спецслужбы США проверят работу метро Нью-Йорка в случае биологической атаки
06:14, 10 мая 2016Мир
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Министерство внутренней безопасности США распылило в метро Нью-Йорка безопасный газ без цвета и запаха, чтобы понять, как будут развиваться события в случае теракта с применением биологического или химического оружия.
REUTERS
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABC.
Отмечается, что власти обратили внимание на потенциальную угрозу распространения по одной из крупнейших транспортных артерий страны распыленного рицина или спор сибирской язвы.
Сообщается, что на платформах трех станций (Grand Central, Times Square и Penn Station) продолжат распылять газ, а более чем на 55 станциях газоанализаторы будут регистрировать его концентрацию.
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Анализ результатов позволит определить скорость распространения ядовитых веществ, исходя из этого будет разработана дополнительная система защиты населения.
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