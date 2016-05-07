В Варшаве десятки тысяч поляков вышли на антиправительственный марш (фото)

Десятки тысяч демонстрантов в Варшаве вышли на акцию против польского правительства, которое, по их мнению, может помешать европейскому будущему страны, сообщает Reuters.

Марш, участники которого шли по бульвару мимо Президентского дворца, растянулся на 3 км. Его организовали оппозиционные парламентские партии и проевропейские объединения.

Демонстранты скандировали: «Мы в Европе и останемся здесь». Они потребовали от властей соблюдать европейские стандарты в области государственного управления.

Как передает Associated Press, в акции приняли участие 240 тыс. человек.

В Варшаве прошел и ответный марш, в котором приняли участие националисты, требующие невмешательства Брюсселя в дела своей страны. Однако он привлек значительно меньше людей.

Польские власти «поссорились» с Евросоюзом из-за новых законов, усиливающих контроль над Конституционным судом и государственными СМИ. В ответ Еврокомиссия начала процедуру проверки законности этих решений, передает РБК.

В то же время правящую партию «Право и справедливость», согласно опросам, по-прежнему поддерживают 33% поляков — это всего на несколько процентных пунктов меньше, чем в октябре, когда она выиграла выборы.