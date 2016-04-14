ЕС призвал Польшу пересмотреть реформу конституционного суда

В не имеющей обязательной юридической силы резолюции отмечается, что эта реформа представляет угрозу демократии, правам человека и верховенству права, передает Русская служба Би-Би-Си.

Ранее Европейская комиссия начала собственное расследование на предмет того, не нарушает ли польская конституционная реформа принцип верховенства закона.

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Реформа конституционного суда была принята польскими властями в конце прошлого года. Согласно новым правилам, для вынесения решения за него должны проголосовать две трети из всех судей. При этом как минимум 13 судей должны присутствовать на заседании.

Кроме того, реформа наделяет парламент правом отстранять судей конституционного суда от должностей, а президента и минюст – правом жаловаться на судей, одновременно лишая суд права признавать президента страны неспособным исполнять свои обязанности.

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В середине марта Совет Европы заявил, что реформа существеннозатруднит процесс рассмотрения жалоб конституционным судом и приведет к увеличению срока вынесения решений по ним.