Reuters: Премьер Турции Давутоглу может уйти в отставку

07:17, 05 мая 2016
Мир
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Правящая партия Турции на внеочередном конгрессе на будущей неделе может отправить в отставку премьер-министра Ахмета Давутоглу.

REUTERS

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников в партии.

Такая информация появилась после полуторачасовой встречи Давутоглу и президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана, которое предшествовало несколько недель напряженных отношений, говорится в сообщении.

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"Премьер и президент договорились о съезде. Я не думаю, что Давутоглу будет кандидатом снова", -  сказал Reuters один из источников.

Также сообщается, что Эрдоган стремиться уменьшить полномочия парламента укрепив свою власть как президента, в то время как Давутоглу этого не поддерживает.

"Устранение оппонентов свидетельствует о росте авторитаризма", - отмечает издание.

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