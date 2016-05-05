Reuters: Премьер Турции Давутоглу может уйти в отставку
Правящая партия Турции на внеочередном конгрессе на будущей неделе может отправить в отставку премьер-министра Ахмета Давутоглу.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников в партии.
Такая информация появилась после полуторачасовой встречи Давутоглу и президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана, которое предшествовало несколько недель напряженных отношений, говорится в сообщении.
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"Премьер и президент договорились о съезде. Я не думаю, что Давутоглу будет кандидатом снова", - сказал Reuters один из источников.
Также сообщается, что Эрдоган стремиться уменьшить полномочия парламента укрепив свою власть как президента, в то время как Давутоглу этого не поддерживает.
"Устранение оппонентов свидетельствует о росте авторитаризма", - отмечает издание.