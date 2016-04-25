Эрдоган выразил соболезнования родственникам армян, погибших в Константинополе в 1915 году

Эрдоган отправил в армянскую церковь в Стамбуле письмо, в котором говорится, что в Турции чтят память погибших османских армян и разделяют горе их родственников.

Также турецкий президент призвал "не политизировать историю через резкую риторику ненависти и не пытаться разобщить народы соседних стран", сообщает Русская служба ВВС.

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Эрдоган отметил, что турецкий и армянский народы связаны общей историей и общими традициями.

Ранее в Ереване прошли траурные мероприятия, посвященные очередной годовщине массовых убийств армян в Турции.

В частности, президент Армении Серж Саргсян возложил цветы к мемориалу, установленному в память о жертвах тех событий.

Армения считает массовые убийства геноцидом. Эту позицию официально разделяют Аргентина, Бельгия, Канада, Франция, Италия и Россия, а также еще несколько стран.

Турция с этим категорически не согласна и крайне резко реагирует на любое официальное заявление о тех событиях, если в нем присутствует слово "геноцид".

По оценкам историков, во время Первой мировой войны в Османской империи были убиты около полутора миллионов армян.