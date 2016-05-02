В Эстонии на границе с РФ начинаются масштабные учения НАТО - BBC

В учениях НАТО, которые будут проводиться на территории, граничащей с Россией, планируется участие 6 тыс. военнослужащих, передает ВВС Украина.

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Будет привлечен военный контингент из десяти стран-членов Альянса, в том числе из Нидерландов, США, Великобритании и ФРГ.

К маневрам планируется также привлечь авиацию - истребители, бомбардировщики, транспортные вертолеты из Польши и США.

Легенда учений не сообщается.