В Эстонии на границе с РФ начинаются масштабные учения НАТО - BBC
09:16, 02 мая 2016Мир
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Североатлантический альянс 2 мая в Эстонии начинает масштабные военные учения "Spring storm".
REUTERS
В учениях НАТО, которые будут проводиться на территории, граничащей с Россией, планируется участие 6 тыс. военнослужащих, передает ВВС Украина.
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Будет привлечен военный контингент из десяти стран-членов Альянса, в том числе из Нидерландов, США, Великобритании и ФРГ.
К маневрам планируется также привлечь авиацию - истребители, бомбардировщики, транспортные вертолеты из Польши и США.
Легенда учений не сообщается.
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