ИГИЛ взяло ответственность за теракт в Багдаде, в результате которого погиб 21 человек

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за взрыв бомбы в пригороде Багдада 30 апреля. Об этом сообщает Associated Press.

По одной из версий иракских властей, целью теракта должен был стать открытый продовольственный рынок в пригороде Нахраван. Однако в ИГИЛ утверждают, что взрыв был направлен на шиитских паломников, которые направлялись к своей святыне – мечети Аль-Кадимийя.

По последним данным, в результате теракта 30 апреля погибли не менее 21 человека, ранения получили еще 42 человека, передает Slon.ru

Как указывает AP, за последний месяц в Багдаде в результате терактов погибли более 40 мирных жителей. 25 марта жертвами взрыва бомбы на стадионе стали 29 человек, ранения получили еще 60; ответственность за атаку смертника также взяло на себя ИГИЛ.