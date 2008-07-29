Дочь Пиночета хочет стать политиком

Старшая дочь бывшего чилийского диктатора Аугусто Пиночета в понедельник зарегистрировалась как участник муниципальных выборов богатого предместья столицы страны Сантьяго.

Лючия Пиночет Хириарт будет выступать как независимый кандидат в местный совет. Хотя городские советы в Чили имеют ограниченные возможности, выборы в октябре будут важным барометром политического климата в стране в преддверие президентских выборов 2009 года.

Газета.ру