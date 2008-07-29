Дочь Пиночета хочет стать политиком
08:10, 29 июля 2008Мир
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Выборы в октябре будут важным барометром
Старшая дочь бывшего чилийского диктатора Аугусто Пиночета в понедельник зарегистрировалась как участник муниципальных выборов богатого предместья столицы страны Сантьяго.
Лючия Пиночет Хириарт будет выступать как независимый кандидат в местный совет. Хотя городские советы в Чили имеют ограниченные возможности, выборы в октябре будут важным барометром политического климата в стране в преддверие президентских выборов 2009 года.
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