Власти Ирака сообщили, что боевики ИГ ведут прибыльный рыбный бизнес

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По данным властей, осваивать новые способы заработка боевикам пришлось после того, как в ходе боев они утратили контроль над многими нефтяными месторождениями. До этого продажа нефти была для ИГ основным источником дохода.

Как сообщает агентство Рейтер, доля нефтяных доходов в бюджете боевиков и теперь остается самой высокой. Компенсировать сокращение своих доходов члены ИГ решили за счет водных ресурсов.

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Иракские власти утверждают, что ловля рыбы в озерах к северу от Багдада ежемесячно приносит боевикам миллионы долларов. Кроме того, джихадисты обложили налогами крестьян и ввели пошлины на ввоз товара на подконтрольной им территории.

При этом общий доход группировки все же снизился в несколько раз. Если за прошлый год он, по данным аналитиков, составил почти 3 млрд долларов в год, то сейчас ежемесячная прибыль ИГ оценивается в 56 млн долларов в месяц.

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