Бомбардировки Алеппо: 200 погибших за 6 дней, ООН призывает Москву и Вашингтон вмешаться (фото)

Активизация военных действия в районе Алеппо, которая происходит в последние недели, подрывает мирные переговоры в Женеве, призванные остановить пятилетнюю войну. Спецпредставитель ООН по Сирии Стефан де Мистура призвал президентов США и России вмешаться в эту ситуацию. Об этом пишет Reuters.

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По информации Сирийской обсерватории, за последние шесть дней при бомбардировках и обстрелах в разделенном правительственными войсками и силами оппозиции Алеппо погибли около 200 человек. Две трети жертв – со стороны оппозиции.

"Катастрофическое ухудшение ситуации в Алеппо, которое происходит в последние 1-2 дня, ставит под угрозу гуманитарную помощь для миллионов нуждающихся в ней сирийцев. Я не могу выразить, насколько высоки ставки на ближайшие дни и часы", - заявил председатель комиссии ООН по гуманитарной помощи Ян Эгеланн.

Что касается Женевских переговоров, де Мистура высказал надежду на то, что они возобновятся уже в мае, но даты не назвал.

"Где бы вы ни были, вы слышите разрывы минометных снарядов, артобстрелы и шум самолетов. Нет районов, которые не пострадали. Люди оказались на краю. Никто не знает, что будет дальше", - рассказывает глава подразделения Международного Комитета Красного Креста в Алеппо Вальтер Гросс.

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Источник в проасадовских войсках сообщил агентству, что самолеты правительственных сил не работали в районах, которые подверглись обстрелам. В армии Асада отвергают сообщения о том, что они атаковали госпиталь в Алеппо.

Сирийская обсерватория по правам человека, которая базируется в Великобритании, заявляет, что в результате авиаударов по удерживаемым оппозицией районам Алеппо в четверг погиб 31 человек. При бомбардировке госпиталя, которая произошла поздно вечером 27 апреля, погибли еще не менее 27 человек.

На подконтрольных правительственным силам территориях при обстрелах со стороны оппозиции погибли 14 человек, сообщило сирийское провластное агентство SANA.

Пресс-секретарь МККК Эван Уотсон в Женеве сказал Reuters: "Любые нападения на больницы являются военным преступлением. Является ли военным преступлением этот случай – решит следствие и суд".

Как сообщал УНИАН, в Алеппо под бомбардировку попала больница "Врачей без границ". В результате авиаудара погибли около 30 человек, десятки раненных.

В сирийской оппозиции заявили, что авиаудар нанесла российская авиация.

Россия отвергает обвинения в бомбардировке Алеппо, заявляя о самолете "антиигиловской" коалиции.

Ранее США согласовали с Россией новую, 24-часовую систему мониторинга режима прекращения огня в Сирии, а также предложили Москве разграничить территории страны, свободные от ведения боевых действий.