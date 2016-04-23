"Зона честной игры": В США заявили о новых предложениях к России по Сирии

Об этом в интервью The New York Times заявил госсекретарь США Джон Керри, передает РБК.

"Мы даже предложили провести черту, абсолютную черту, и сказать: "Вы не заходите туда, мы не заходим сюда, а все, что по середине — это честная игра", — заявил Керри.

Он добавил, что российская сторона рассматривает это предложение и "в течение следующей недели или около того" решение будет принято.

Глава Госдепа также отметил, что в целом дипломатические усилия России обнадеживают, но при этом он не уверен, что Москва искренна в своих заявлениях о том, что ее целью (в Сирии - Ред.) является борьба с терроризмом.

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"Мы не собираемся сидеть и смотреть, как (Россия - Ред.) поддерживает режим Асада и борется с оппозицией и говорит: "Это работает", — заявил Керри. Он отметил, что США "очевидно, не так глупы", чтобы допустить это.

В свою очередь источник РИА Новости в МИД РФ заявил, что Москва рассмотрит идеи американской стороны по укреплению режима перемирия в Сирии, в том числе посредством мониторинга.