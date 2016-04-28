Россия отвергает обвинения в бомбардировке Алеппо, заявляя о самолете "антиигиловской" коалиции

"В течение последних нескольких суток в районе Алеппо никаких полетов самолетов российских ВКС не выполнялось. По имеющимся у нас данным, вечером 27 апреля в воздушном пространстве над Алеппо впервые после долгого перерыва работал самолет одной из стран так называемой "антиигиловской" коалиции", - заявил официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает ТАСС.

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Как сообщал УНИАН, в Алеппо под бомбардировку попала больница "Врачей без границ". В результате авиаудара погибли около 30 человек, десятки раненных.

В сирийской оппозиции заявили, что авиаудар нанесла российская авиация.