В Алеппо за последние три дня погибли по меньшей мере 60 человек

14:20, 25 апреля 2016
Мир
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В Сирии в городе Алеппо за последние три дня погибли по меньшей мере 60 человек.

REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека сообщает о минимум 60 убитых лиц в течение последних трех дней боевых действий в  сирийском городе Алеппо, что свидетельствует о росте насилия.

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Мониторинговая группа отметила, что среди погибших - семеро детей и 10 женщин, которые потеряли жизни в результате серии авиаударов со стороны правительственных сил и обстрелов со стороны повстанцев.

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