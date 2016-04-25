В Алеппо за последние три дня погибли по меньшей мере 60 человек
14:20, 25 апреля 2016Мир
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В Сирии в городе Алеппо за последние три дня погибли по меньшей мере 60 человек.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека сообщает о минимум 60 убитых лиц в течение последних трех дней боевых действий в сирийском городе Алеппо, что свидетельствует о росте насилия.
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Мониторинговая группа отметила, что среди погибших - семеро детей и 10 женщин, которые потеряли жизни в результате серии авиаударов со стороны правительственных сил и обстрелов со стороны повстанцев.
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