Страны Вышеградской четверки разместят военные подразделения в странах Балтии

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.ee.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто сообщил, что начиная с 2017 года, каждое государство-член "Вышеградской четверки" пришлет отряд солдат в Прибалтику в порядке ротации сроком на три месяца, чтобы увеличить присутствие НАТО в Балтийском регионе.

Венгерский министр отметил, что одновременно в регионе будут находиться 150 солдат от каждой страны.

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Сийярто добавил, что комитет начальников штабов четырех стран приступил к планированию деталей ротации военных в преддверии предстоящего в июле саммита НАТО в Варшаве.