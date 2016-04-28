Страны Вышеградской четверки разместят военные подразделения в странах Балтии
08:34, 28 апреля 2016Мир
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Чехия, Венгрия, Польша и Словакия достигли политического соглашения, что каждая страна отправит подразделение военнослужащих в Прибалтику в 2017 году в рамках мер, направленных на увеличение присутствия НАТО в регионе.
Одновременно в регионе будут находиться 150 солдат от каждой страны / zn.ua
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.ee.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто сообщил, что начиная с 2017 года, каждое государство-член "Вышеградской четверки" пришлет отряд солдат в Прибалтику в порядке ротации сроком на три месяца, чтобы увеличить присутствие НАТО в Балтийском регионе.
Венгерский министр отметил, что одновременно в регионе будут находиться 150 солдат от каждой страны.
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Сийярто добавил, что комитет начальников штабов четырех стран приступил к планированию деталей ротации военных в преддверии предстоящего в июле саммита НАТО в Варшаве.
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