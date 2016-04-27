Генсек Совета Европы: права человека и безопасность в Европе оказались под угрозой из-за национализма

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в его ежегодном докладе, распространенном пресс-службой СЕ.

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«Европа в настоящее время борется со многими серьезными вызовами, включая терроризм, миграцию и конфликты. Это успешно эксплуатируется во многих местах националистами и популистами, а доверие к национальным и европейским институтам уменьшается», - сказал генсек.

Вместе с тем Ягланд отметил, что существует «много важных пробелов в законодательстве и практике в государствах-членах, все чаще ограничиваются основные права человека, включая свободу слова, свободу собраний и право на неприкосновенность частной жизни». «Это не только неправильно - это также опасно. Если мы не поддержим наши демократические принципы и не будем решать наши проблемы при полном соблюдении прав человека, то ситуация будет только хуже», - подчеркнул он.

В докладе одними из важных направлений названы независимость и беспристрастность системы правосудия в Европе, где Ягланд указал на «политическое вмешательство, коррупцию и неисполнение судебных решений, что вызывает беспокойство».

Кроме того, генсек отметил «опасную тенденцию «законодательного национализма», когда государства инициируют законы, несущие риски противоречия международным стандартам, в частности, в вопросе обращения с мигрантами и беженцами».

В докладе также подчеркивается, что почти половина из 47 государств - членов Совета Европы неудовлетворительно гарантируют безопасность журналистов, указав на то, что ситуация, связанная с увеличением физических атак и уничтожением имущества, в прошлом году ухудшилась.