Генсек СЕ приветствует нового премьера и надеется на немедленное возобновление процесса реформ

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Ягланда было распространено в четверг пресс-службой Совета Европы.

«Я приветствую назначение Верховной Радой нового правительства Украины во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом после того, как была обновлена парламентская коалиция. Я надеюсь, что новое правительство вместе с президентом и парламентом немедленно возобновят работу по ключевым реформам в свете демократических преобразований», - заявил генсек СЕ.

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По его убеждению, для достижения политической и социально-экономической стабильности и возобновления доверия украинского народа необходимы решительная борьба с коррупцией, реформа судебной системы и прокуратуры, а также эффективная децентрализация.