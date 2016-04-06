В РФ отреагировали на сообщения о смерти российского спецназовца в Сирии
Россиянин Вадим Тумаков, о гибели которого в Сирии сообщалось ранее, действительно проходил военную службу в отряде спецназначения "Витязь" Внутренних войск МВД России, однако это была срочная служба, с 2002 по 2004 год.
По словам руководителя пресс-службы войск Василия Панченкова, Тумаков служил в должности пекаря группы материального обеспечения в отряде "Витязь", а по завершении срока службы был уволен в соответствии с законом, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что в войсках не располагают сведениями, чем занимался Тумаков после увольнения и продолжил ли он военную карьеру.
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"С момента его увольнения прошло уже 12 лет, а Внутренние войска не отслеживают судьбу своих бывших военнослужащих рядового и сержантского состава", — сказал Панченков.
Как сообщал УНИАН, по данным издания Orenday.Ru, офицер спецназа внутренних войск МВД Тумаков погиб во время командировки в Сирию.