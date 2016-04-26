В Кремле отреагировали на заявление Обамы об "ошибочном" взгляде Путина на НАТО и ЕС

Об этом сообщает ТАСС.

"Что касается того, кто для кого представляет опасность, здесь, наверное, не следует забывать постоянно звучавшие в течение последних нескольких лет и из Брюсселя, из штаб-квартиры, и со стороны членов руководства НАТО заявления о том, что именно Россию они рассматривают как опасность", - отметил он.

"Данное заявление не ограничивается только словами, но мы видим предпринимаемые шаги по наращиванию военного потенциала, приближению этого военного потенциала в сторону российских границ, - заявил он журналистам. - Здесь достаточно лишь констатировать те факты, которые очевидны".

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Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал желание России выстраивать взаимовыгодные, добрые и конструктивные отношения со всеми странами мира.

Так пресс-секретарь прокомментировал интервью президента США Барака Обамы, который заявил, что Путин рассматривает НАТО и Евросоюз "как угрозу российской власти".