Обама заявил, что Путин видит в НАТО и Евросоюзе угрозу российской власти

Такое мнение американский президент высказал в интервью CBS, передает РБК.

Заявление Обамы прозвучало в контексте обсуждения миграционного кризиса. Обама отметил, что это не только европейская проблема, но и проблема Соединенных Штатов. Особое внимание Обама обратил на то, что в Европе на фоне миграционного кризиса укрепляется ультраправый национализм, который "грозит европейскому единству, а в некоторых случаях эксплуатируется такими людьми как Путин".

На вопрос, стремится ли российский президент разделить Европу, Обама ответил, что Путин не всегда придерживается идеи европейского единства.

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"Господин Путин обычно рассматривал НАТО, ЕС, трансатлантическое единство как угрозу российской власти", — сказал Обама. "Я думаю, что он ошибается. Я указал ему, что на самом деле сильная, объединенная Европа работающая с сильной, ориентированной на внешний мир Россией — это правильный рецепт", — сказал Обама, добавив, что пока полностью не убедил в этом российского президента.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу заявлял, что стратегия сдерживания России может включать усиление присутствия военно-морских сил НАТО в Черном море.