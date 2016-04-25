В Пакистане 23 человека умерли от отравления сладостями

Череда смертей началась на прошлой неделе, после того как житель провинции Пенждаб купил ко дню рождения сына традиционное в Индии и Пакистане угощение - ладдус.

Глава семьи и 11 его родственников погибли. Всего отравились 77 человек, пятеро сейчас находятся в очень тяжелом состоянии, сообщает Русская служба ВВС.

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Полиция арестовала двух владельцев местной кондитерской и одного ее работника. Следователи пытаются выяснить, как в сладостях оказались отравляющие вещества.

Рядом с кондитерской находится магазин, в котором продавались пестициды. Возможно, именно они каким-то образом попали в соседнюю лавку.