В Пакистане 23 человека умерли от отравления сладостями
14:00, 25 апреля 2016Мир
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По меньшей мере 23 человека погибли после употребления в пищу зараженных сладостей в Пакистане, сообщает полиция.
REUTERS
Череда смертей началась на прошлой неделе, после того как житель провинции Пенждаб купил ко дню рождения сына традиционное в Индии и Пакистане угощение - ладдус.
Глава семьи и 11 его родственников погибли. Всего отравились 77 человек, пятеро сейчас находятся в очень тяжелом состоянии, сообщает Русская служба ВВС.
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Полиция арестовала двух владельцев местной кондитерской и одного ее работника. Следователи пытаются выяснить, как в сладостях оказались отравляющие вещества.
Рядом с кондитерской находится магазин, в котором продавались пестициды. Возможно, именно они каким-то образом попали в соседнюю лавку.
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