На окраине сирийской столицы взорвался заминированный автомобиль: шестеро погибших

Об этом свидетельствуют данные Сирийского центра по правам человека, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Число погибших, как ожидается, возрастет, поскольку многие люди получили серьезные травмы. По предварительным данным взрыв произошел на блокпосту сирийской армии.

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Взрыв в районе Сайеда Зейнаб, где расположен священный шиитский мусульманский храм, уже третий в этом году.

Как известно, в феврале в результате теракта близ храма погибли 70 человек.

Ответственность за нападение взяла на себя суннитская группировка "Исламское государство".