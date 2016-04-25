Норвежский истребитель F-16 по ошибке обстрелял диспетчерскую вышку с военными

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Два истребителя F-16 участвовали в моделировании нападения на необитаемом острове Тарва у западного побережья Норвегии, когда один из них открыл огонь из авиационной пушки M61 Vulcan, которая способна делать до 100 выстрелов в секунду.

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Во время обстрела пули попали в башню управления. В результате инцидента, который произошел в ночь на 12 апреля, офицеры внутри башни не пострадали. "Начато расследование", - сообщил представитель норвежской армии.

В 2009 году произошел аналогичный инцидент, когда F-16 обстрелял эту же самую башню, тогда также никто не пострадал.