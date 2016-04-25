В результате столкновений в ходе антиправительственного митинга в Кишиневе пострадали 14 полицейских

В полицейских летели яйца и камни из брусчатки. В ответ они применили против протестующих слезоточивый газ. Стычки произошли в центральной части города - возле здания правительства, которую днем 24 апреля окружили митингующие, и вблизи дома бизнесмена Влада Плахотнюка, передает Deutsche Welle.

В министерстве внутренних дел Молдовы сообщили о 14 пострадавших полицейских, четверо из которых были госпитализированы. Правоохранители задержали около десяти протестующих. О пострадавших среди них пока что неизвестно.

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Представители правоохранительных органов обвиняют в беспорядках организаторов протестов гражданской платформы DA (Dreptate сі adevar - "Достоинство и справедливость", - Ред.). Министр внутренних дел страны Александр Жиздан заявил, что руководству DA "придется отвечать по закону".

Некоторые из участников антиправительственной акции отказываются покидать площадь Великого Национального собрания в центре Кишинева, где в воскресенье проходил многотысячный митинг. Раздаются даже призывы к проведению акций гражданского неповиновения. Однако сами организаторы пытаются отговорить манифестантов от этого и отмечают, что попытаются добиться смены власти мирным путем.

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Как сообщал УНИАН, 24 апреля в Кишиневе проходил митинг с требованием отставки правительства, роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов одновременно с выборами президента, назначенными на 30 октября.