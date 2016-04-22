Минобороны Польши вполовину увеличит армию

Как сообщает kommersant.ru со ссылкой на Rzeczpospolita, об этом заявил министр обороны страны Антоний Мацеревич. Он отметил, что также будут развиваться и оперативные подразделения.

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Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский 16 апреля заявил, чтоу России есть "возможности для уничтожения других стран" и, таким образом, она представляет более серьезную "экзистенциальную угрозу", чем такие организации, как "Исламское государство". Выступая на конференции в Братиславе, министр вновь призвал НАТО разместить войска у восточных границ. Он выразил надежду, что на июльском саммите НАТО в Варшаве это решение будет принято.

Ранее президент США Барак Обама заявил о необходимости укрепления военного потенциала США в Европе, которая, по его словам, "нуждается в дополнительной поддержке в свете усиления агрессивных действий России". США планируют увеличить расходы на поддержку своих европейских союзников почти вчетверо - до $3,5 млрд.