Глава МИД Польши назвал Россию экзистенциальной угрозой для Европы

Выступая на конференции по безопасности в Братиславе, польский дипломат дал классификацию мировых угроз. "Угрозы бывают экзистенциальные и неэкзистенциальные, - пояснил глава польского МИД. - Деятельность русских " угроза, само собой, экзистенциальная, поскольку они могут уничтожать целые страны. Неэкзистанциальные угрозы - это террористы или, к примеру, массовый наплыв мигрантов", передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

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Отвечая на вопрос, к какому типу угроз он причисляет Исламское государство, Витольд Ващиковский объяснил: "Это очень важная угроза, но существованию Европы она не угрожает.

Глава польского МИДа также заявил, что Варшава будет настаивать на размещении в стране дополнительных сил НАТО, и надеется добиться положительного решения на июльском саммите альянса: "Нам нужно их присутствие. Наличие подразделений разных стран НАТО может стать символом готовности альянса защищать свой восточный фланг. Нужно обсудить масштаб их присутствия".