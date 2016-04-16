Глава МИД Польши: Россия опаснее, чем "Исламское государство"

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Россия представляет угрозу самому существованию европейских стран и опаснее, чем экстремистская группировка «Исламское государство».

Как сказал он, выступая на международной конференции по безопасности в словацкой Братиславе, действия России представляют такую опасность, потому что «эти действия могут уничтожать государства», сообщает Радио Свобода.

А вот кризис с мигрантами или деятельность террористических организаций, таких, как «Исламское государство», сказал польский министр, не представляют угрозы существованию Европы.

На этой же конференции министр обороны Чехии Мартин Стропницкий призвал к усилению сотрудничества в НАТО в связи с действиями России. Он обратил внимание, что Россия рассматривает союз НАТО как врага и испытывает оборонительные способности, внимание и решимость Североатлантического союза защищать себя, в первую очередь в Балтийском регионе. Но, по мнению чешского министра, вполне изолировать Россию в вопросах безопасности не стоит.

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