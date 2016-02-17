В Польше просят расширить военное присутствие НАТО в Восточной Европе

Мысли дипломата изложены в форме статьи в газете The New York Times, передает ТСН.

Ващиковский напомнил об участии польских военных кампаниях в Афганистане и Ираке. И добавил, что Польша рассматривает Вашингтон не только как стратегического партнера, но и как "близкого друга" и союзника "с общей историей и ценностями".

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Министр также отметил важность понимания американской стороной серьезности проблем, вызванных рецессией в ЕС и войной, "которую ведут прямо на пороге".

Ранее УНИАН сообщал, что помощник госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Польшу для обсуждения вопросов безопасности. В частности, решение НАТО об укреплении своего восточного фланга.