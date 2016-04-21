Россия стягивает артиллерию в район сирийского Алеппо - Reuters

Об этом заявили американские военные чиновники, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

По данным издания, перегруппировки артиллерии и некоторых сил в районе Алеппо началось после того, как сирийскому правительству удалось отбить город Пальмира у боевиков "Исламского государства".

Сирийская оппозиция обвиняет правительство в нарушении режима прекращения боевых действий, чтобы захватить Алеппо, наиболее густонаселенный город Сирии до войны, который был разделен между правительством и повстанцами в течение многих лет.

Читайте такжеУ Обамы заявили об увеличении российских военных поставок в СириюРанее 21 апреля высокопоставленные источники в Пентагоне заявляли, что Россия усилила в последние дни воздушную поддержку сирийской армии. По словам одного из источников, российская авиация сейчас совершает примерно десяток авиаударов в день, хотя до начала вступления в силу договоренности о перемирии наносила в день до сотни ударов.