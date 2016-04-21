Россия перебрасывает артиллерийские части на север Сирии - WSJ

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники в Пентагоне, передает РБК.

В последние дни такие передвижения российской артиллерии возросли, что вызывает у США тревогу относительно намерений Москвы, сказали собеседники издания.

У американской разведки есть данные, что часть из недавно переброшенных артиллерийских установок использовалась в последние дни для поддержки правительственных сил, особенно в боях против террористической организации «Аль-Нусра», пишет WSJ.

Читайте такжеВ Кремле заявили, что войну в Сирии не может выиграть никто

Источники издания утверждают, что Россия также усилила в последние дни воздушную поддержку сирийской армии. По словам одного из высокопоставленных источников в Пентагоне, российская авиация сейчас осуществляет примерно десяток авиаударов в день, хотя до начала вступления в силу договоренности о перемирии наносила в день до сотни ударов.

В конце февраля, после вступления в силу частичного перемирия, американская разведка заметила переброску российской артиллерии на юг страны, пишет WSJ, особенно в районы Тадмура и Пальмиры, где сирийская армия вела в то время боевые действия против террористической организации «Исламское государство». По сведениям официальных источников издания, российские военные еще с прошлого года активно использовали артиллерию на поле боя​​ и установки обслуживались российскими военнослужащими.

Читайте такжеСША призвали Кремль остановить наступление Асада на Алеппо - Bloomberg

Собеседники WSJ, знакомые с разведданными, отмечают, что передислокация российских войск в Сирии совпала с возвращением в прифронтовую зону иранских сил.

Источники рассказали, что в частных беседах с российскими партнерами директор ЦРУ Джон Бреннан предупредил, что альтернативой действующему перемирию может стать опасная эскалация вооруженных столкновений. По данным издания, ЦРУ и его партнеры в регионе составили список вооружений для борьбы с артиллерией и авиацией противника, которые будут предоставлены умеренной оппозиции в случае возобновления полномасштабных боевых действий.

Читайте такжеЗатраты на восстановление Сирии могут составить более 150 миллиардов долларов - Всемирный банк

Издание отмечает, что в последние дни президент США Барак Обама, как и другие члены его администрации, предупреждали об опасности краха перемирия, не упоминая Россию.