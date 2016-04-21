США впервые применили против ИГИЛ стратегические бомбардировщики B-52

Об этом сообщает РБК с оссылкой на издание Military.com.

По словам представителя командования США на Ближнем Востоке Стивена Уоррена, самолет нанес удар в понедельник, 18 апреля. Его целью стал склад с оружием боевиков в районе города Кайара к югу от Мосула.

По словам Уоррена, авиаудары по целям в районе иракского Мосула продолжились во вторник и в среду, 20 апреля.

О решении направить стратегические бомбардировщики B-52 для борьбы с «Исламским государством» представители Минобороны США заявили в начале марта. В-52 должны заменить бомбардировщики B-1, которые в январе этого года вернулись на базы США из Сирии и Ирака.

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Стратегические бомбардировщики В-52, которые стоят на вооружении армии США уже более 50 лет, последний раз участвовали в боевых действиях на Ближнем Востоке в 1991 году, когда они были задействованы в операции «Буря в пустыне».