Стороны конфликта в Йемене договорились о начале переговоров

Об этом в среду, 20 апреля, сообщил пресс-секретарь ООН Стефан Дужарич, передает Deutsche Welle.

Представители повстанцев-хуситов и их союзников уже отправились в Кувейт из столицы Йемена Саны. Переговоры имеют целью положить конец войне в Йемене.

Сейчас страна поделена между хуситами, которые имеют поддержку Ирана, и администрацией президента Абда Раббо Мансура Хади, на стороне которого выступает коалиция стран во главе с Саудовской Аравией.

Читайте такжеВ Йемене в ночь на понедельник вступило в силу перемирие

Тем временем 20 апреля Саудовскую Аравию посетил президент США Барак Обама, который планировал обсудить с лидерами края Персидского залива ситуацию в Йемене и Сирии. США предоставляют возглавляемой Саудовской Аравией коалиции высокоточное оружие и разведывательные данные.