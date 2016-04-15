Чехия отказала в аккредитации двум российским журналистам после проверки спецслужб

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Чехии, но не уточнили в чем заключается эта информация, ссылаясь на секретность этих данных.

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При этом, пояснила радио "Свобода" руководитель пресс-службы МИДа в Праге Михаэла Лагронова, отказ в аккредитации не означает, что журналисты должны прекратить работать в Чехии – им лишь будет отказано в доступе на официальные мероприятия.

Один из этих двух российских журналистов, корреспондент газеты "Вечерняя Москва" Владимир Снегирев сказал, что намерен обратиться в суд, чтобы обжаловать отказ продлить аккредитацию. По словам журналиста, который работает в Праге с 2014 года, предыдущие два года он получал аккредитацию без проблем и не понимает, с чем связан нынешний отказ, но по публикациями чешских средств информации и из разговоров с местными журналистами делает предположение, что ситуация связана с чешской контрразведкой.

13 апреля МИД РФ выражал протест против отказа продлить аккредитацию двум россиянам и заявил, что не оставит эти действия без должной реакции.