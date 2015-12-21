Польская Gazeta Wyborcza закрывает корпункт в Москве
21:39, 21 декабря 2015Мир
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Польское издание Gazeta Wyborcza, корреспондента которой Вацлава Радзивиновича российские власти недавно лишили аккредитации для работы в РФ, закрывает свой московский корпункт.
REUTERS
Об этом сообщает "BBC-Україна".
В минувшую пятницу Вацлава Радзивиновича вызвали в российский МИД, после чего он сообщил, что у него отозвали аккредитацию и приказали в течение 30 дней покинуть территорию России.
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Как пояснила глава департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, высылка польского журналиста из России является симметричной мерой на лишение аккредитации и вида на жительство российского журналиста Леонида Свиридова, работавшего в Польше. Леонид Свиридов вынужден был покинуть Польшу в минувшую субботу.
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